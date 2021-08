C’est une initiative belge, et le contrat a été conclu pour une durée de deux ans. Porsche associe son image à celle du cavalier Pieter Devos, qui domine les classements mondiaux en saut d’obstacles depuis plus de dix ans. Elu Athlète belge de l’année en 2019, il a récemment remporté la médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les parallèles entre Porsche et les chevaux remontent à très loin. Le logo de Porsche rend en effet hommage à Stuttgart, ville accueillant le siège de l’entreprise. Située dans le sud-ouest de l’Allemagne, la ville était à l’origine un haras. Stuttgart a introduit des chevaux dans ses armoiries, une source d’inspiration pour Porsche qui fit d’un cheval noir l’élément central de son logo.