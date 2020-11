C’est un joli cadeau que vient de faire Porsche aux fans de la marque, en dévoilant ses concepts cachés, concepts-cars inachevés et projets abandonnées. L’occasion de découvrir les œuvres des designers de la marque jamais vues jusqu’alors. Et il y a d’étonnantes surprises !

Les caves du centre de style Porsche doivent être une véritable caverne d’Ali Baba pour tout amateur d’automobile. Les nouvelles photos dévoilées par la marque le confirment une nouvelle fois puisqu’on y découvre pas moins de 15 concepts totalement inédits pour la plupart ! Ceux-ci sont répartis en quatre « familles », avec chacune leurs particularités.

Spin-offs

Les « Spin-offs » sont des dérivés de modèles existants. L’aventure et les grands espaces semblent avoir inspiré les designers qui ont développé des versions tout-terrain du Macan, mais aussi de la 911. Nommées Vision Safari, l’une et l’autre fleurent bon la grande époque des rallye-raids, en particulier la 911 avec ses rampes de phares additionnels, ses protections supplémentaires et sa garde au sol rehaussée.

© Porsche

Dans la même catégorie, on trouve aussi la, hommage à la 550 qui a fait ses débuts lors des 24H du Mans 1953. Et aussi la, clin d’œil quant à elle à la 909 Bergspyder destinée aux courses de côtes. Ce concept avait en réalité déjà été présenté lors de la course du Gaisberg en 2019.

Little Rebels

Le mantra "Light is Right" a guidé les designers dans le développement des Porsche 904 Living Legend, Vision 916 et Vision Spyder. La première est une interprétation sportive de la Volkswagen XL1 de 2014, avec un poids réduit à 900 kg et un inédit moteur V2 sous le capot. La Vision 916 dessine les prémisses de l’électrification avec une architecture originale puisque quatre moteurs sont installés dans chacune des roues. Une référence aux première Lohner-Porsche des années 1900 développées par Ferdinand Porsche. Enfin, la Vision Spyder est une étude radicale d’un roadster compact, hommage à la 550 Spyder « Little Bastard » de James Dean, mais aussi à la 550 RS-Spyder ayant disputé la célèbre Carrera Panamericana.

Hypercars

Porsche n’a pas son pareil pour développer des voitures d’exception, et le prouve en sortant pas moins de 6 hypercars de son placard ! La première, baptisée 919 Street, est tout simplement une version routière de la voiture de courses victorieuse aux 24H du Mans de 2015 à 2017 élaborée pour la route. Projet resté jusqu’à aujourd’hui sans suite. Viennent ensuite les 917 Living Legend, 906 Living Legend et Vision 920 puisant toutes trois leurs origines dans le sport automobile également. La 917 est un clin d’œil au modèle victorieux sur le Circuit de la Sarthe en 1970, la seconde rend hommage à la 906 de la Targa Florio en 1966. Quant à la troisième, elle entendait célébrer sur la route les 19 victoires de Porsche aux célèbres 24H. Sport auto toujours pour la Vision Formula E : concept évoquant la possibilité d’offrir aux Gentleman Drivers l’opportunité de conduire sur circuit une voiture très proches de celles engagées par la marque dans le championnat de monoplaces électriques. Enfin, la 918 RS était conçue en 2019 comme une version ultime pour célébrer la fin de la production de la fameuse 918, à moteur hybride.

What's Next ? Au-delà des sportives, Porsche a également développé des modèles plus en décalage avec la représentation de la marque. La Porsche Vision Turismo est une étude de 918 4 portes et 4 places, qui semble avoir inspiré les designers pour la Taycan, première berline électrique de la marque lancée l'an dernier. Mais le plus original est sans conteste le Porsche Vision Road Service ou « Renndienst » : il s'agit d'un petit… fourgon, à motorisation électrique. Pur étude de style, celui-ci est à nouveau un hommage au passé de la marque, au Volkswagen T1 qui servait de véhicule d'assistance aux équipes de courses dans les années 50 et 60 exactement.