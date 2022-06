Si Citroën (avec son AMI) ou Lynk&Co proposent déjà des formules d’abonnement mensuel, le Porsche Drive Flex est plus original. Pour 2.899€ par mois, les clients peuvent switcher d’une Porsche à l’autre autant qu’ils le souhaitent ! Il leur suffit pour cela de choisir le modèle désiré dans l’application, et il est livré à l’adresse souhaitée deux jours plus tard. Et si le coût peut sembler élevé, il inclut l’ensemble des assurances, l’assistance et même la recharge des modèles électriques. Le kilométrage mensuel est toutefois limité à 1.750 kilomètres, qui peuvent être reportés au mois suivant s’ils n’ont pas été parcourus.

Tenté ? Il faudra toutefois encore patienter puisque le service n’est pour l’instant testé qu’auprès de clients sélectionnés autour d’Hambourg, de Berlin et prochainement de Munich. Si les retours s’avèrent positifs, le service Porsche Drive Flex sera alors peut-être étendu à d’autres marchés.