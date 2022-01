Dans sa version berline, la GTS est la première Taycan à dépasser les 500 km d’autonomie.

La berline électrique de Porsche marche bien commercialement, très bien même. Surfant sur son succès, Porsche la décline désormais en version GTS et réserve à celle-ci la primeur de la nouvelle carrosserie Sport Turismo qui s’apparente à un break de chasse.

Pour décrire simplement la Porsche Taycan Sport Turismo, on peut dire qu’il s’agit de la Cross Turismo qui a perdu ses éléments stylistiques de baroudeur et dont la hauteur de caisse a été limitée.

Avec ses airs de "shooting brake", l’allemande fait preuve d’encore plus de personnalité et gagne en garde au toit (+ 4,5 cm) par rapport à la berline, pour le plus grand bonheur des passagers arrière. Le coffre sort également gagnant de l’opération puisque celui-ci passe de 407 à 446 litres de capacité, ce qui est toujours bon à prendre !

Cette nouvelle carrosserie vient rejoindre la berline et la Cross Turismo au catalogue, uniquement en version GTS pour l’instant. Justement, cette déclinaison est également une nouveauté, qui fait son apparition en même temps. Déjà appliquée au reste de la gamme Porsche, cette recette est toujours la même : il s’agit d’une variante affûtée qui fait toutefois la part belle aux compromis. Dans le cas de la Taycan, celle-ci se place entre la 4S et la Turbo en utilisant le moteur de cette dernière. La batterie Performance Plus de 93,4 kWh et des réglages spécifiques de suspensions font la différence.

