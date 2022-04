Il ne faut pas se faire d’illusion : si le marché de la moto de moyenne et grosse cylindrée a été épargné par la déferlante électrique, l’attention des constructeurs se porte de plus en plus dans cette direction, pression politique oblige.

Honda vient donc de s’associer à Sony pour produire des batteries interchangeables entre modèles et disponibles à volonté. La logique semble identique à celle de Kymco et son réseau Ionex présent en Asie. L’échange de batteries pourra donc se faire dans des stations prévues à cet effet. Le constructeur prévoit par ailleurs de lancer 3 nouveaux modèles électriques de gamme moyenne dès 2024, avant des modèles plus "fun" (selon les dires du constructeur) un peu plus tard.