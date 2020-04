Suite à l’annonce du rachat de 60% du groupe Alcomotive « Moorkens » par le géant espagnol Bergé, nous avons eu un contact téléphonique avec Olivier Sermeus, le patron de Hyundai Belgique (une des marques importées par Alcomotive avec Suzuki, SsangYong, MG, Isuzu et Maxus). L’occasion d’aborder ce changement d’actionnariat mais aussi et surtout la crise actuelle et les conséquences à attendre de celle-ci.

« Dans le contexte actuel, où tout le secteur auto souffre énormément et va souffrir sur une période assez longue, cet accord avec le groupe Bergé est évidemment une excellente nouvelle pour Alcomotive », se réjouit celui qui est aussi en charge du « business development » du groupe. « Cela va nous permettre de faire de grosses économies, notamment côté informatique, et cela nous donne globalement plus de poids, notamment vis-à-vis des marques que nous distribuons. Avec Alcomotive, Bergé devient le deuxième plus gros importateur automobile d’Europe derrière Emil Frey, le géant suisse. C’est rassurant pour tout le monde, surtout que les Espagnols abordent les choses de manière prudente, en laissant par exemple notre CEO historique à sa place.»

Concernant les suites de la crise actuelle maintenant : « C’est évidemment extrêmement compliqué pour tout le monde en ce moment et je ne comprendrais pas qu’on ne nous autorise pas rapidement à rouvrir nos concessions. Elles sont aussi grandes que des magasins de bricolage mais on ne s’y bousculerait pas autant ! Avec les mesures de distanciation que nous avons préparées il n’y aurait donc aucun problème. J’espère que nos dirigeants vont en tenir compte très vite et qu’on pourra reprendre nos activités car nous nous attendons à une chute du marché de 25% sur l’ensemble de l’année. Plus tôt nous pourrons recommencer à travailler un peu plus normalement, mieux ce sera pour l’économie ! Plus que jamais, nous avons aussi besoin d’informations claires concernant la direction que nos gouvernements veulent donner au marché. Chez Hyundai, nous avons une gamme de véhicules électriques et électrifiés à la pointe mais si nos dirigeants ne donnent pas d’indications claires aux acheteurs - avec par exemple des incentives fiscales mais pas uniquement -, ils continueront à se tourner massivement vers l’essence et le diesel, surtout avec la baisse actuelle des prix des carburants. Du coup, atteindre les objectifs d’émissions de CO2 imposés par l’Europe va s’avérer extrêmement difficile et cela va encore nous coûter cher. Nous ne pouvons pas obliger les gens et les sociétés à acheter des voitures rechargeables contre leur volonté ! »