L’avenir est désormais à l’électrique pour Daimler.

Le groupe Daimler avait déjà annoncé la couleur avec la marque Smart, dont tous les modèles (Fortwo et Forfour) ne sont plus disponibles qu’avec des motorisations électriques. La tendance devrait (progressivement) être la même avec Mercedes.

Le directeur du développement, Markus Schäfer, a en effet déclaré que Daimler n’avait plus d’autres projets de développement de moteurs thermiques. L’entreprise se concentrera essentiellement sur la technologie des batteries et des moteurs électriques.

Les normes d’émission ainsi que la fiscalité, tant européenne que chinoise, constituent les principales motivations à ce changement radical.

On notera que les Mercedes actuelles sont équipées d’une toute nouvelle génération de moteurs à combustion. Ce sera donc, apparemment, la dernière, mais ces moteurs, eux, pourront toujours évoluer. En outre, ils ont été élaborés pour pouvoir être couplés aux systèmes d’hybridation (hybride simple ou rechargeable) actuels et à venir. Pas de panique, donc, pour la firme à l’étoile, qui est parée pour la période de transition (vers l’électrique) qui s’annonce et peut toujours faire évoluer ces thermiques de dernière génération (en fonction des tendances du marché).

Le groupe Daimler n’est du reste pas le seul à prendre cette option. Le géant Volkswagen a déjà annoncé qu’il ne développerait plus de nouvelles voitures à moteur thermique après 2025. Sa filiale Porsche, après une génération de produit à peine, entend être électrique à 99,9 % d’ici 2027.