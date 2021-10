Notre maison brûle et nous regardons ailleurs." La phrase avait été prononcée par le président français Jacques Chirac en ouverture du quatrième sommet de la Terre, à Johannesbourg (Afrique du Sud) en 2002. À l’époque, le réchauffement climatique, déjà bien entamé, ne provoquait pas les catastrophes naturelles qui sévissent désormais aux quatre coins de la planète et dont la Belgique a été cruellement touchée à la mi-juillet, avec de terribles inondations qui ont fauché 43 vies.

Aujourd’hui, le réchauffement climatique ne laisse plus grand monde indifférent. Et le dernier rapport du GIEC, publié cet été, a jeté un sérieux froid : si l’on diminue immédiatement "fortement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effets de serre, les bénéfices seront perceptibles dans un horizon de dix à vingt ans", prévient le rapport. Et si on n’agit pas aujourd’hui, il sera trop tard demain.

À ce titre, la Cop 26 qui doit se tenir à Glasgow (Écosse) dès lundi devra donc répondre à un objectif particulièrement ambitieux : celui de jeter les bases d’un changement mondial pour sauver une planète en surchauffe. "Dans l’état actuel des choses, cette Cop n’amènera pas de grands changements", déplore toutefois le visage de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg, estimant que tant que les pays penseront à leur santé économique avant leur santé climatique, le monde ne pourra changer.