Le groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS) enrichit l’offre de sa branche mobilité Free2Move d’un service de location de véhicules à court et moyen terme. 30.000 véhicules sont disponibles en Europe directement via une application.

Free2Move Rent permet de louer des voitures pour une durée de 1 jour à 1 an. La réservation peut se faire via la plateforme numérique dédiée, mais aussi dans les concessions des marques du groupe ainsi que dans les aéroports. Déjà proposé dans plusieurs pays, le service va débarquer sur 9 marchés européens d’ici la fin de l’année, et comptera alors plus de 3.000 agences dont une cinquantaine en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.

Parmi les points forts de Free2Move Rent figure la possibilité de réserver une voiture à toute heure du jour et de la nuit en ligne, mais aussi quelques services généralement payants qui sont ici inclus : 3 conducteurs additionnels, rachat de franchise et assistance routière.

Par ailleurs, pour les clients professionnels, Free2Move garantit la mobilité des employés avec une voiture disponible en moins de 24 heures et simplifie la gestion de la flotte avec une offre tarifaire adaptée, un contrat-cadre national avec une formule tout compris (assurance, assistance, maintenance) et une facturation centralisée.