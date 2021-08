Quand Opel construisait des motos

Auto-moto

Frédéric De Backer

Le qualificatif de « génie universel » s’applique à Ernst Neumann-Neander plus qu’à aucun autre. Peintre, designer, artiste de cabaret, homme d’affaires, pilote de course et ingénieur, il est lié à Opel par la géniale moto Motoclub.