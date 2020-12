Quel type d'hybride vous convient le mieux ?

De plus en plus de voitures à propulsion électrique ou hybride circulent en Belgique. Les voitures hybrides sont particulièrement populaires : ce type de propulsion a été multiplié par cinq en cinq ans. Leur nombre va continuer à augmenter car de plus en plus de conducteurs se soucient de l'écologie lors du choix d’une nouvelle voiture.

La voiture reste le moyen de transport le plus important pour la plupart des Belges. Selon un sondage réalisé par l’institut de sondage Ipsos pour Mediahuis, 6 Belges sur 10 sont convaincus de la nécessité d’avoir leur propre voiture. 1 Belge sur 3 envisage ainsi d’acheter une nouvelle voiture / un nouveau véhicule utilitaire dans les six mois. Outre la solidité, la qualité et un bon rapport qualité-prix, le respect de l'environnement devient également un critère de sélection de plus en plus important. 8 Belges sur 10 en tiennent compte lors de leur achat.

Les modèles électriques progressent

Les constructeurs automobiles élargissent dès lors constamment leur gamme de modèles respectueux de l'environnement. Chez Ford, par exemple, tout nouveau modèle reçoit une version électrifiée. Ceux qui veulent un véhicule tout électrique (EV), peuvent opter par exemple pour la Mustang Mach-E, un SUV qui dispose d’une autonomie en tout électrique allant jusqu’à 610 km.

La Mustang Mach-E démontre également que la propulsion électrique et le plaisir de conduire vont de pair, grâce à trois modes de conduite au choix : le mode Whisper silencieux pour les déplacements relaxants, le mode Active pour les trajets quotidiens et le mode Untamed pour ceux qui veulent libérer tout le potentiel de la propulsion électrique.

© FORD

La Mustang Mach-E est un véhicule tout électrique.

Mild Hybrid

Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer à une propulsion 100% électrique, il existe ce qu'on appelle les hybrides. Ce sont des véhicules qui combinent différentes formes de propulsion. Il en existe trois sous-types : Mild Hybrid, Full Hybrid et Plug-in Hybrid.

Le Mild Hybrid (hybride léger) est le moins connu. Ce type de véhicule contient un moteur électrique compact qui assiste le moteur à combustion lors de l'accélération et de la conduite. Quand la voiture relâche la pression à faible vitesse, le moteur à essence s'arrête même complètement. Le moteur auxiliaire réduit ainsi la consommation de carburant, et partant, les émissions. Le Ford Puma Mild Hybrid compact, par exemple, consomme 9% de moins que la version essence. Ce rendement énergétique élevé est l'une des raisons pour lesquelles le nouveau Puma a été récompensé par le prix du meilleur petit SUV dans la catégorie ‘Best Car Awards 2020’ du Moniteur automobile. Pas besoin de s'inquiéter à propos de la recharge : la batterie d'un hybride léger est rechargée par récupération d'énergie lors du freinage et de la décélération.

© FORD

Le Ford Puma Mild Hybrid affiche un très bon rendement énergétique.

Full et Plug-in Hybrides

Si vous voulez réduire encore plus votre consommation, optez pour le Full Hybrid, l’hybride intégral. Ce véhicule est doté d’un moteur électrique plus puissant et d’une plus grosse batterie. Un full hybride ainsi peut se déplacer entièrement à l'électricité sur des distances plus courtes, par exemple au démarrage ou lors d'un arrêt-démarrage en ville. Dans des conditions de conduite normales, le moteur électrique assiste le moteur à combustion, ce qui vous permet de consommer moins de carburant. Dans un full hybride, la batterie est rechargée par récupération d'énergie ou par le moteur à combustion. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d'une prise de courant ou d’un borne de recharge.

C’est en revanche le cas pour le véhicule plug-in hybride. Ce dernier est doté d’une batterie de grande capacité qui est rechargée via le secteur. Son grand avantage : l’autonomie en mode électrique est beaucoup plus grande qu’avec un full hybride. Les derniers modèles, tels que le Ford Kuga Plug-In Hybrid parcourent plus de 50 kilomètres avec une seule charge. C’est donc suffisant pour un après-midi de shopping, ou pour les déplacements quotidiens domicile-travail si vous n’habitez pas trop loin de votre lieu de travail. Pour les trajets plus longs, le moteur à combustion se met en marche et vous disposez d'un rayon d'action beaucoup plus grand. La batterie est rechargée via une prise de courant ou une borne de recharge.

© FORD

Le Kuga Plug-In Hybrid parcourt plus de 50 km avec une batterie pleine.

Comme vous pouvez le voir, il n’existe pas un seul type de véhicule électrique, ou plutôt électrifié. C'est pourquoi des constructeurs comme Ford proposent différents modèles, afin que vous puissiez choisir la version répondant le mieux à vos besoins. Le nouveau Ford Kuga, par exemple, existe en versions mild hybrid, hybrid et plug-in hybrid. C’est notamment grâce à cette large gamme de motorisations que le nouveau Kuga a reçu le prix du meilleur SUV familial lors du Best Car Awards 2020 du Moniteur automobile ; le jury a également salué les équipements disponibles, la connectivité et l'excellent rapport qualité-prix du Kuga.