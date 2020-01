Avec 10 000 €, on est vraiment dans le bas du panier. Nous avons fait le tour des Palais du Heysel et avons dû quand même un peu chercher. Bien souvent, les voitures exposées, même en bas de gamme, ne sont pas celles qui affichent le prix le moins élevé. Même à celles-là, on leur ajoute des options. "Normal, nous expliquait-on sur un stand, car une voiture dans sa configuration de base, ça ne se vend jamais. Personne n’en veut !" Voilà pourquoi la liste des automobiles ici reprises n’est absolument pas exhaustive. Mieux, il est possible que vous trouviez moins cher sur les sites constructeurs.

Quand on parle de voitures pas chères, on pense tout de suite à Dacia.