Ce modèle tire son nom du latin "Aurum", qui signifie "or": un clin d’œil aux élégantes finitions Auric Atlas qui accentuent le côté sophistiqué du Velar. Les clients à la recherche d’un design encore plus personnalisé peuvent désormais choisir parmi les 14 teintes distinctives de la palette SV Bespoke Premium ou recourir au service Match To Sample. Des teintes spécialement développées, telles que Tourmaline Brown, sont disponibles dans une gamme de finitions telles que mat satiné et ultra métallisé. Les nouvelles technologies mettent l’accent sur le confort et le bien-être des occupants, avec notamment le lancement du Cabin Air Purification Plus. S’appuyant sur l’actuel système d’ionisation de l’air de l’habitacle, le nouveau système va encore plus loin avec la fonction de détection du CO2 et de purification.