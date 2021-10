Le designer français a tout simplement transformé la 4L en chambre à coucher. Dotée d’une partie arrière entièrement vitrée, la voiture transformée adopte également des panneaux solaires translucides sur le toit pour recharger les batteries du véhicule désormais entièrement électrique.

Cette véritable invitation à l’aventure est annoncée comme l’avant dernière création d’une série de collaborations entre Renault et des designers indépendants pour célébrer les six décennies de l’une des voitures françaises les plus marquantes.