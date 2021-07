Chez Renault, la nouveauté ne sera autre que la remplaçante de la Megane. Un modèle particulièrement important puisqu’il s’inscrit dans le segment C, le plus important d’Europe en termes de volume. Et pour mieux coller avec son époque, la Mégane prendra l’allure d’un petit crossover et adoptera une motorisation électrique.

Chez Dacia, on annonce "une offre inédite de familiale 7 places". Il s’agira vraisemblablement d’un tout nouveau SUV, plus grand que l’actuel Duster, préfiguré par le concept Bigster présenté dans le grand plan Renaulution en début d’année. Il devrait ainsi pousser à la retraite le monospace Lodgy.