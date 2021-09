Celle-ci repose en effet sur une plateforme très différente, plateforme entièrement dédiée aux voitures… 100% électrique. La Mégane E-Tech est donc plus qu'une variante électrique de la compacte bien connue. C'est un modèle à part entière, qui capitalise sur le nom Mégane et qui entamera sa carrière en parallèle de celle que nous connaissons. Sous ses airs de crossover dans l'air du temps, la Mégane E-Tech affiche un design qui ne cherche pas à bousculer les habitudes. Ses dimensions sont d'ailleurs très raisonnables : 4,21 m de long sur 1,78 de large.

© Renault

Renault a déjà annoncé que le modèle sera proposé en deux déclinaisons mécaniques. L'une avec batterie 40 kWh (300 km d'autonomie moyenne WLTP) et moteur 130 ch, l'autre avec batterie 60 kWh (470 km) et moteur 218 ch. Cette seconde version pourra accepter les charges rapide jusqu'à 130 kW. Enfin, on note que les choses vont dans le bon sens, puisque la Mégane E-Tech accuse 1.624 kilos à la pesée. C'est un peu beaucoup pour une compacte, mais c'est en revanche plus qu'honorable pour une compacte électrique. La Renault Mégane E-Tech devrait arriver en concession début 2022.