Présent de longue date sur le marché chinois, Renault n’est jamais parvenu à y rencontrer le succès. Le constructeur français a dès lors décidé de revoir sa stratégie sur place en renonçant aux véhicules thermiques pour se concentrer uniquement sur l’électrique et les utilitaires.

« Nous ouvrons un nouveau chapitre en Chine. Nous allons nous concentrer sur les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers, les deux principaux moteurs de la mobilité propre de demain, et tirer efficacement parti de notre relation avec Nissan », a déclaré François Provost, directeur des opérations de la région Chine du Groupe Renault.

Avec 179.000 ventes en 2019 et une baisse de 7% pour la seconde année consécutive sur un marché où s’écoulent 28 millions de véhicules par an, dire que la part de marché de Renault est faible est un euphémisme. Le constructeur français a donc pris la décision de se concentrer sur l’électrique, une niche pleine de promesses qui a totalisé 860.000 ventes l’année dernière. « La Chine est de loin le plus grand marché du VE au monde. Les ventes de VE devraient atteindre 25% du marché chinois d'ici à 2030 », précise Renault.

La marque française cèdera donc à son partenaire local Dongfeng ses parts dans leur coentreprise existante. La collaboration entre les deux groupes se poursuivra toutefois au travers de la coentreprise eGT dans laquelle Nissan est également impliqué. L’accent sera principalement porté sur la Renault City K-ZE, crossover électrique urbain qui a vocation à devenir une voiture mondiale. Chez nous, il devrait être commercialisé sous le badge Dacia, préfiguré par le concept Spring qui devait être dévoilé au rendez-vous manqué de Genève. La production sera assurée dans l’usine conjointe de Wuhan de laquelle sortent pour l’instant les SUV Kadjar et Koleos.

Renault s’appuiera également sur une autre coentreprise conclue avec le Chinois JMCG pour couvrir 45% du marché chinois des véhicules électriques en 2022.

Sur le marché des utilitaires enfin, le constructeur s’appuiera sur son partenaire Jinbei dont il a acquis 49% des parts voilà deux ans et demi et qui compte 1,5 million de clients.