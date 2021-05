Un changement qui peut sembler anecdotique, mais qui signe en fait la fin d’une belle histoire qui a vu naitre certains des modèles les plus emblématiques de la marque : la R5 Turbo, la Clio V6 ou encore… la dernière Alpine A110.

"Dans le cadre de la réorganisation de Renault Group par marque, il est essentiel que les différentes entités qui composent la Business Unit portent chacune le nom d’Alpine et incarnent les valeurs et les ambitions de la marque. Alpine a vocation à être une marque premium sport à l’avant-garde de l’innovation et de la technologie. Alpine Cars par, son expertise et son expérience dans les véhicules de sport, est une carte maîtresse dans l’atteinte de nos objectifs" explique Laurent Rossi, à la tête d’Alpine.