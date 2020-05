Le monde automobile vacille sur ses bases et ce n’est pas nouveau. Les changements climatiques et les normes de pollution désormais plus strictes édictées par l‘Europe, le dieselgate qui a ébranlé la confiance du consommateur, les investissements colossaux en vue d’une transition électrique, tout cela pèse lourdement sur les finances des constructeurs. Et puis est arrivée la pandémie du coronavirus qui n’a évidemment rien arrangé. Pour personne. Mais pour Renault, le coup est encore plus dur à digérer.

Car Renault n’allait pas bien avant le Covid-19. Les résultats financiers du constructeur emblématique français étaient mauvais et la perte nette de 141 millions d’euros enregistrée l’an dernier (contre + 3 milliards en 2018) en est le signe. Et 2020 n’annonce rien de mieux. Le 23 avril déjà, Renault publiait ses résultats du premier trimestre : un chiffre d’affaires en baisse de 19,2 %, ainsi que des ventes en recul de 26 %. Le mois de mars à lui seul (avec l’arrivée de la pandémie) a fait chuter le marché mondial de 40 %.

