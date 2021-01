La première, "résurrection" se concentrera sur la marge, afin d’augmenter la marge bénéficiaire et les liquidités. La seconde, "rénovation" verra le renouvellement et l’enrichissement des gammes pour augmenter la profitabilité des marques. Enfin, "révolution" en 2025 transformera le groupe Renault en acteur de la tech, de l’énergie et de la mobilité pour en faire l’un des leaders de la nouvelle mobilité.

Mais l’annonce qui a retenu toute l’attention est celle du retour de la Renault 5, la célèbre R5, sous la forme d’une voiture 100 % électrique et abordable...