Pour l’instant, Hyundai n’a dévoilé que deux esquisses de cette refonte de son Kona. On y devine un pare-chocs entièrement redessiné avec des feux désormais à LED qui « offrent un design moderne et de haute technologie » dit le communiqué. On y apprend aussi que le bouclier recevra une plaque de protection dans sa partie inférieure pour conférer une apparence plus robuste au SUV.

Ce restylage sera également synonyme de l’arrivée d’une nouvelle finition N-Line. Comme pour les autres modèles de la gamme sur lesquels elle est proposée, cette dernière se distinguera par une apparence plus sportive. On devine ainsi un bouclier plus large, une face avant plus musclée avec signature lumineuse distinctive, et trois ouvertures à l’avant du capot.

Hyundai ne donne aucune date pour la présentation officielle de ce nouveau modèle, se contentant de promettre laconiquement plus d’infos "dans les semaines à venir".