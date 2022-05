Extérieurement, la Série 3 évolue en douceur. Des changements subtils qui suffisent toutefois à la rendre reconnaissable, notamment grâce à ses phares avant affinés et ses nouveaux pare-chocs, plus expressifs qui en renforcent l’allure sportive.

© BMW

Mais c’est à bord qu’a lieu la véritable révolution. La Série 3 adopte l’intérieur de sa cousine électrique i4. Les boutons cèdent donc leur place à deux larges écrans, de 12,3 pouces pour l’instrumentation numérique face au conducteur et 14,9 pouces pour la dalle centrale. C’est désormais par cette dernière qu’il faut passer pour adapter le moindre paramètre et activer la plupart des fonctionnalités du véhicule. Cet écran pilote par ailleurs le nouveau système d’exploitation OS8 du constructeur. L’équipement s’enrichit de la climatisation automatique trizone et du GPS de série.

Côté moteurs, BMW offre toujours un large choix, entre essence et diesel, et hybrides rechargeables, y compris avec la transmission intégrale xDrive. Toutes les motorisations sont associées à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, commandée par un nouveau petit levier qui remplace la commande classique.