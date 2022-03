C’est Italdesign, à qui le dessin de cette nouvelle DeLorean a été confié, qui a dévoilé l’information. La Maison italienne nous donne rendez-vous le 21 août pour découvrir son nouveau modèle lors du Concours d’Elégance de Pebble Beach. Ce rendez-vous est le point d’orgue de la Car Week qui se tient à Monterey, à quelques dizaines de kilomètres au sud de San Francisco, en Californie.

La nouvelle DeLorean y sera donc dévoilée sous forme de concept, qui donnera naissance au modèle définitif un peu plus tard. Un modèle dont on ne sait finalement pas encore grand-chose si ce n’est qu’il sera électrique, et s’inspirera fortement de son aïeule sur le plan du style. C’est d’ailleurs Italdesign qui avait déjà signé le dessin de la voiture originelle au début des année 80.