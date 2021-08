Baptisée Rocks-e, le nouveau modèle d’Opel n’est autre que la version germanisée de la Citroën AMI. Elle en est une copie conforme, à quelques stickers et habillages près, et en reprend donc l’ensemble des solution innovantes. La voiture est symétrique, ce qui permet de réduire le coût de production et de remplacement des pièces de l’avant ou l’arrière, mais également des portières, dont l’ouverture est inversée (la portière conducteur s’ouvre vers l’arrière).

© Opel

Côté technique, on retrouve un modeste moteur électrique alimenté par une batterie de 5,5 kWh suffisants pour emmener la Rocks-e durant 75 kilomètres (WLTP) à une vitesse maximale de 45 km/h. En Allemagne, où la voiture sera commercialisée en primeur cet automne, ces caractéristiques combinées à un poids réduit (471 kg) la rendent accessibles à partir de 15 ans.