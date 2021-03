Royal Enfield lance son Riders Club of Europe, une plateforme communautaire destinée à tous les pilotes actuels et futurs de Royal Enfield.

Au cœur du club se trouveront un programme complet de sorties, d'expériences de la marque et d'événements accessibles à tous les pilotes Royal Enfield. L'adhésion au Riders Club of Europe sera gratuite durant la première année et récompensée par un cadeau de bienvenue.

Début des activités et des inscriptions à partir du 1er avril sur www.royalenfield.com.