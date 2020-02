Q8 et Total proposent des formules de dépannage et d’assistance pour les détenteurs d’une carte client.

Faire son plein, et se retrouver assuré par le distributeur de carburant que vous venez de choisir, voilà un service inattendu mais bien réel proposé par certaines enseignes actives en Belgique. C’est le cas de Total, avec sa carte Total Club. Pour les détenteurs de cette carte essence, une assurance dépannage et assistance est automatique à chaque plein, et ce, pour une durée de trois semaines.



Cette aide comprend non seulement le dépannage, le remorquage du véhicule, mais aussi une voiture de remplacement durant 24 heures dans le cas où le véhicule ne pourrait pas être remis sur roues directement.



Attention, il faut un plein de minimum 25 litres pour une voiture et 8 litres pour une moto pour activer Total Assistance. Un petit plus à votre assurance qui peut s’avérer utile, mais qui ne couvre pas les pièces de rechange, les réparations ou encore la main-d’œuvre qui restent aux frais du conducteur.



Total a été suivi par Q8, qui propose une formule à peu près similaire.



Après une plateforme d’autopartage et des bornes de recharge pour véhicules électriques, Q8 étend désormais ses services à l’assistance dépannage. Pour ce faire, l’entreprise a lancé un projet pilote d’un an avec la start-up belge Charlie24, le tout premier fournisseur d’assistance routière à la demande dans notre pays.



Q8 lance ainsi une application de dépannage, disponible sur l’App Store et le Google Play Store. “Celle-ci vous permet de contacter des dépanneurs locaux (soit au total 350 dépanneuses) partout en Belgique et au Luxembourg, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour un prix convenu à l’avance. Sans adhésion ni cotisation annuelle. Vous payez donc uniquement quand vous avez une panne”, précise Q8.



Mais que veut dire “un prix convenu à l’avance” ?



En fait, le client dans le besoin devra payer le déplacement du dépanneur, mais aussi les réparations nécessaires, plus des frais de dossier de 9,99 euros.



Ici, il n’y a donc pas d’obligation de faire un plein dans une pompe Q8, ni une limite dans le temps. Une simple inscription via l’application permet de bénéficier de ce service.



Une nouvelle forme de service qui vise à fidéliser les clients, et à se diversifier. Et cela ne concerne pas que les pompes à essence puisque Peugeot, par exemple, propose le même genre d’assistance.

Pour tous les détenteurs d’un véhicule de la marque, un service d’assistance gratuit d’une durée d’un an est offert à chaque entretien passé dans un garage officiel.



Volkswagen propose de son côté le service WeCare. Dans ce cas, un abonnement mensuel comprend l’assistance, mais aussi les entretiens et tous les frais d’usure de votre véhicule. Une couverture globale qui empêche les mauvaises surprises à la sortie d’un entretien, et des frais imprévus.