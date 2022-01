Et si le salon de l’auto était également l’occasion de revoir votre assurance auto ? Si comme la moitié des Belges, vous comparez que rarement les assurances, c’est le moment de demander des offres. Selon une étude récente, 59% des Belges ne comparent pas leur assurance auto et paient par conséquent trop cher. À l’occasion du salon de l’auto 2022, Seraphin a analysé pour vous les promotions en cours dans les compagnies d’assurances belges.

Quels types de promotions proposent les assureurs belges ?

Découvrez ici la liste complète des promotions Salon en assurance

Nous avons recensé les promotions en cours chez plusieurs assureurs belges, et voici le type d’offres dont vous pouvez bénéficier :

Cadeau de bienvenue spécial Salon

Les compagnies d’assurance cherchent à attirer de nouveau clients pendant le Salon en proposant des cadeaux de Bienvenue. Chez AG Insurance, si vous devenez client avant le 30 juin, vous bénéficiez de 10% sur la RC et omnium durant la première année. Chez Vivium, si vous souscrivez votre contrat d'assurance auto entre le 13/12/2021 et le 30/04/2022,vous pouvez bénéficier des conditions Salon valables sur toute la durée de votre contrat. Bénéficiez de 10% de réduction sur la grande omnium avec franchise anglaise.

Bon à savoir : Pourquoi est-ce une bonne solution de souscrire une grande omnium avec une franchise à l’anglaise ? La grande omnium vous rembourse tous les dégâts matériels causés à votre propre véhicule. Si le montant des dégâts est supérieur à la franchise, celle-ci devient nulle, c’est ce qu’on appelle une franchise anglaise.

1. Les systèmes d’aide à la conduite

Aujourd’hui, la majorité des véhicules de moins de 5 ans sont équipés de systèmes dit “d’aide à la conduite”. Il s’agit par exemple de l’assistance au freinage, de l’aide au stationnement, du détecteur d’angle mort, des alertes franchissement involontaire de ligne ou encore les détecteurs de fatigue. Toutes ces nouvelles technologies diminuent les risques d’accidents et vous permettent donc de bénéficier de réductions allant de 5 à 15% dans la majorité des compagnies, même en dehors des promotions salons. Il est probable que votre compagnie actuelle propose pareille réduction, mais qu’elle ne soit pas appliquée à votre contrat. Dans ce cas, prévenez votre courtier des systèmes d’aide à la conduite que votre véhicule possède afin qu’il applique la réduction.

2. Les promotions “véhicules verts”

La tendance du Salon de l’Auto 2022 est plus que jamais aux véhicules respectueux de l’environnement : 100% électrique, hybride plug-in ou hybride classique, ... Ces véhicules ont le vent en poupe. Mais saviez-vous que vous pouviez également bénéficier de réductions sur votre assurance pour ces véhicules basse émission ? Chez Axa et P&V, vous avez 20% de réduction sur la RC si votre véhicule est 100% électrique et 10% pour un véhicule hybride avec une émission inférieure à 95 g CO2/km. Vous retrouverez également de pareilles promotions chez Yuzzu et Ethias. AG Insurance en revanche ne pratique pas ce genre d’offres estimant que le type de carburant n’a pas d’impact sur le risque et donc ne justifie pas de réductions.

3. Vous roulez moins ? Payez moins

Depuis le 1er confinement et la généralisation du télétravail, les Belges utilisent moins leur voiture. Si vous aussi, vous parcourez moins de kilomètres, vous avez sûrement droit à une réduction. En effet, qui dit moins de kilomètres parcourus, dit aussi moins de risque d’accident. Les compagnies offrent des réductions comprises entre 5% et 15% en fonction du nombre de kilomètres parcourus. À l’occasion du Salon de l’Auto, Axa proposent même des réductions allant jusqu’à 20 % de votre RC et de votre omnium. L’offre est valable du 12 décembre 2021 au 30 juin 2022 si vous parcourez moins de 5.000 km/an. Renseignez-vous auprès de votre courtier pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une réduction en fonction du nombre de kilomètres que vous parcourez.

4. Les avantages “Client complet”

Si votre assurance auto n’est pas dans la même compagnie que votre assurance habitation et familiale, pensez à les rassembler. Toutes les compagnies d’assurance proposent des avantages et des réductions si vous possédez plusieurs contrats chez elles. Chez Baloise par exemple, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre assurance auto en RC et omnium ainsi qu’une franchise à l’anglaise si vous êtes assuré pour votre habitation et votre RC familiale.

Si vous souhaitez faire baisser votre prime d’assurance, il est donc essentiel de comparer les offres, et ce, au moins une fois tous les 3 ans. Effectuez une simulation d’assurance et nous comparons pour vous les offres de toutes nos compagnies partenaires. Nous nous assurons aussi que vous bénéficiez de toutes les réductions s’appliquant à votre profil. Chez Seraphin, nous sommes courtier digital en assurance : vous pouvez comparer, souscrire et gérer vos assurances en ligne tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un courtier à vos côtés. Seraphin, c’est l’assurance enfin simple !

C’est par ici : Faites une simulation pour tenter de payer moins cher votre assurance