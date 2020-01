La société Coyote a présenté son nouveau boîtier ce jeudi, au Salon de l'auto: le Coyote Up. La société a développé ce nouveau boîtier en intégrant deux nouveautés : un assistant vocal pour plus de sécurité au volant et la technologie brevetée sécurité prédictive. Selon Coyote, l'assistance vocale est capable de comprendre des demandes dans un langage courant et naturel.

Il ne s'agit pas en soit d'une innovation: ce type de système existe déjà dans les voitures récentes. Cela permet toutefois de rendre intelligente une voiture qui n’est pas dotée des dernières technologies de télématique embarquée et de sécurité.

La technologie Sécurité Prédictive, technologie brevetée, est basée sur un algorithme qui analyse des données anonymisées de la communauté. Elle doit permettre une meilleure identification et prise de conscience des dangers. Ainsi, à chaque virage identifié comme dangereux, le conducteur reçoit une alerte contextualisée qui lui recommande une vitesse pour prendre le virage en toute sécurité. L'objectif: aborder les virages sans surprise, anticiper la conduite, maîtriser encore mieux sa vitesse.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité gratuite va être déployée grâce à une mise à jour logicielle sur l’ensemble des Coyote UP et NAV+ dans le courant du premier trimestre 2020.

© COYOTE



D'autres nouvelles fonctionnalités font leur apparition sur le Coyote Up: un écran tactile de 3,5 pouces qui n’encombre pas l’habitacle, un bouton physique unique qui simplifie les interactions avec le boîtier, une nouvelle interface plus simple, un changement automatique de mode entre le jour (fond blanc) et la nuit (fond noir) pour ne pas éblouir le conducteur.

Le nouveau Coyote sera disponible dès le 13 janvier au prix de 229€.

La Belgique compte 1,5 million d’utilisateurs de Coyote en Belgique. Ce boitier d'avertisseur de radars, alerte également en temps réel d’autres membres de la communauté des accidents, des rétrécissements de chaussée, des objets sur la voie, des véhicules roulant à contresens etc. La société est présente dans plusieurs pays, mais c'est en Belgique qu'elle rencontre le succès le plus vif.