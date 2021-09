Le salon de la Mobilité de Munich a ouvert ses portes. Voici les principales nouveautés annoncées sur la planète automobile. Essentiellement électriques...

Alors que la scène automobile mondiale souffre toujours pleinement d'une crise de microprocesseurs qui ne devrait pas trouver de solution avant la fin du premier semestre 2022, le salon de la mobilité de Munich, né sur les cendres du salon de l'Auto de Francfort, a ouvert ses portes ce lundi matin. Avec une forte connotation électrique : quasiment tous les constructeurs représentés proposent leur version de cette motorisation.



Bien sûr, les modèles thermiques sont toujours les plus nombreux. Dacia présente ainsi son noveau Jogger, voué à concurrencer le Renault Grand Scenic dans le secteur des grandes familiales (7 places). Un Jogger qui sera disponible en version essence/GPL à partir de février, avant l'arrivée d'un hybride essence/électrique en 2023. BMW présentera ses Serie 2 et 4 ainsi qu'un X3 restylé, Audi ses nouvelles RS3, VW sa Polo restylée et la nouvelle Taigo, ou Kia sa nouvelle version de son Sportage, dont la carrosserie, affirme le groupe coréen, a été restylée spécialement pour le marché européen.

Mais la vraie nouveauté de ce salon de Munich réside dans le fait de mettre l'électrique, souvent boudé lors des salons internationaux des dernières années, au premier plan. "La mobilité est l'un des enjeux centraux de la société, expliquent les organisateurs du salon. L'accent est mis sur les solutions sur la voie de la neutralité climatique."