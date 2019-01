Moteur à essence ou moteur au diesel, lequel choisir ? C’est la grande question. D’abord, après avoir fait le tour de pas mal de marques, sachez qu’il n’existe aucune directive en la matière donnée par un constructeur à l’occasion de ce Salon. "Vous n’aurez pas plus de remise sur l’un que sur l’autre, nous assure-t-on ainsi chez Ford. C’est le modèle qui compte."

En revanche, si un concessionnaire dispose d’un stock important de voitures motorisées au gasoil, il se peut qu’il vous accorde une remise plus importante sur ces véhicules-là. La preuve ultime que le concessionnaire est celui avec lequel vous devez vraiment négocier…

Pour ce qui est du choix, il convient de souligner que les niveaux d’émissions générales des nouveaux diesel et essence sont désormais comparables. Ce sont les vieux moteurs diesel (et essence aussi du reste) qu’il faut tâcher de bannir.

La technologie évolue à la vitesse grand V. Ainsi, les filtres à particules, aujourd’hui obligatoires sur les deux types de motorisation, sont de plus en plus performants. Une voiture mise sur le marché voici cinq ans et une autre qui sort aujourd’hui des chaînes de production ne sont presque pas comparables.

(...)