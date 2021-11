Le Salon de l’Auto vous ouvrira ses portes du 15 au 23 janvier prochain sur présentation du Covid Safe Ticket. La billetterie sera ouverte en ligne dès le mois de décembre, et les visiteurs seront invités à réserver leur créneau horaire "pour leur permettre de profiter de l’exposition en toute décontraction", détaille Pierre Lalmand, Directeur du Brussels Motorshow, sans toutefois préciser pour l’instant la durée de visite allouée à chacun. "Pour la première fois depuis que notre événement existe, nous avons également décidé de mettre en place une jauge dynamique pour connaitre et gérer à tout moment l’affluence dans notre exposition". La fédération précise encore que la taille du Salon permettra de respecter la distanciation sociale.

"La sécurité et le confort des visiteurs et des exposants sont deux données indissociables de notre organisation. C’est dans cette optique que nous avons volontairement et très logiquement revu à la baisse notre objectif d’affluence, qui dépassait encore le demi-million de visiteurs en 2020. Et s’il apparaît que le port du masque en intérieur est toujours obligatoire à la mi-janvier, il va sans dire que nous veillerons scrupuleusement à son respect" précise encore Pierre Lallemand.