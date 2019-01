Auto-moto La formule séduit de plus en plus, surtout les jeunes, mais a aussi ses désavantages.

Le leasing privé a le vent en poupe. De nombreux automobilistes optent en effet pour cette solution offrant, pour une mensualité fixe, le financement de la voiture, les assurances et entretiens. En d’autres termes, la garantie de ne pas débourser un cent de plus, sauf pour l’essence et, selon les formules, les pneus (surtout hiver).

De nombreux constructeurs proposent d’ailleurs des formules très alléchantes, avec des véhicules parfaitement équipés, à partir de 164 € par mois, par exemple, pour une Fiat 500 Pop 1.2.

La formule séduit, notamment, de plus en plus de jeunes qui n’ont pas les moyens de se payer une voiture neuve et, surtout, les assurances qui l’accompagnent. Mais certains éléments sont à prendre en compte avant de foncer.

