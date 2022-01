Vous le savez, le Salon de l’Auto n’a pas eu lieu cette année. Mais les fameuses « Conditions Salon » chères aux automobilistes belges existent bel et bien. C’est notamment le cas chez Incar Motor, LE concessionnaire et spécialiste de la marque Kia en province de Liège.

Avec 13.347 véhicules immatriculés en Belgique en 2021, Kia a enregistré une hausse de ses ventes de 4,5% l’an dernier, dans un marché pourtant en régression de plus de 11%. La marque connait donc un gros succès sur notre marché, et ne subit pas les retards de production que connaissent d’autres grandes marques. Ludovic Martello, Business Developer du Garage Incar Motor regroupant trois concessions Kia à Ans, Liège et Seraing, l’explique notamment par la proximité des sites de production. « Kia compte une usine en Europe, en Slovaquie, qui produit deux de nos modèles les plus importants : la Kia Ceed et le tout nouveau SUV Kia Sportage. Cela nous permet de conserver des délais de livraisons relativement courts ».

Conditions Salon

Même sans Salon de l’Auto, le début d’année reste particulièrement important pour les constructeurs et distributeurs automobiles, qui réalisent une part substantielle de leurs ventes annuelles avec les fameuses « Conditions Salon ». Le Garage Incar Motor propose donc en ce début d’année des conditions très attractives sur l’ensemble de ses modèles. Cela va de la citadine Kia Picanto à partir de 11.790€, à la familiale Kia Ceed à partir de 18.290€, en passant par la compacte Kia Rio à partir de 14.550€. Et du côté des SUV, l’élégant crossover urbain Kia Stonic est proposé à partir de 15.990€. Même le tout nouveau Kia Sportage profite déjà de prix avantageux, à partir de 27.950€ toutes primes déduites. Et comme toujours chez la marque coréenne, le tarif est serré, mais l’équipement se montre plutôt généreux. Pas sûr de votre choix ? Toute la gamme est bien sûr visible dans les concessions Incar Motor tout au long de l’année.

L’humain au cœur du service

Concessionnaire Kia depuis plus de 15 ans, Incar Motor poursuit son développement. Un développement « à taille humaine », tant sur le plan des services offerts que de la couverture géographique. Le garage compte désormais trois implantations « et notre volonté est de nous développer avec une limite géographique et en conservant les valeurs familiales qui font notre force », précise Ludovic Martello. Des valeurs qui se traduisent notamment dans le relationnel client, qui apprécie le côté humain au sein de la structure. « Le client n’est pas un numéro » ! Beaucoup d’entre eux connaissent d'ailleurs également le garage par ses nombreuses activités de parrainage associatif et de sponsoring sportif dans la province de Liège.

Un service toujours plus complet

Le développement de l’activité se fait aussi par la mise en place de nouveaux services pour mieux accompagner les transformations de marché. « Au printemps 2021, nous avons ouvert un service fleet exclusivement dédié aux professionnels. Aujourd’hui, avec la montée en gamme de Kia, l’intérêt des indépendants, des entreprises, ainsi que des spécialistes de la location longue durée grandit de manière constante. Notamment parce que la valeur résiduelle augmente grâce aux sept ans de garantie. Comme les véhicules de leasing sont généralement utilisés quatre ans, il reste encore trois ans de garantie lorsque la voiture est reprise et remise en vente », explique Ludovic Martello. Cette nouvelle branche, avec commerciaux et interlocuteurs dédiés, s’accompagne également d’un service « Pick-up et delivery » pour petites structures. Le garage se charge alors de venir chercher la voiture pour la maintenance, et de la redéposer ensuite à domicile ou sur le lieu de travail.

Et pour anticiper la transition vers la mobilité électrique, dans laquelle Kia est déjà très avancée avec son e-Niro, et surtout la toute nouvelle berline électrique EV6, le Garage Incar Motor prévoit de mettre en place une « Safe zone » pour voitures électriques. Celle-ci permettra aux clients du groupe d'accéder aux bornes de charge de toutes les implantations de l’entreprise, pour leur assurer de ne jamais tomber à cours de batterie. Et si on ajoute à tout cela un atelier carrosserie dans les concessions de Liège et Seraing, on peut dire que le service est vraiment ultra-complet !