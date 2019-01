Pour vous donner l’envie de rendre une petite visite au Palais 1 lors de votre passage au Salon, nous avons réuni ici 10 voitures d‘exception, à voir au Palais 1. De ces voitures qui font et qui feront toujours rêver…

Aston Martin DBS Superleggera

Voici à notre avis l’une des plus belles voitures du Salon. Avec son V12 inépuisable, cette DB11 améliorée procure des sensations décoiffantes. Plus que les 725 ch de puissance, ce sont les 900 Nm de couple qui impressionnent. Son prix aussi : 279 900 €…

Audi R8 Spyder V10 Performance

© Audi



Une voiture de puriste. Avec un V10 + qui développe plus de 600 ch pour 412 Nm de couple. Elle a toujours de beaux jours devant elle, même s’il se murmure que la prochaine génération pourrait être électrique. Rien que pour le son rauque du V10 atmosphérique, ce serait dommage. Pour la planète, évidemment… Question prix, on est à 216 500 €…

BMW Série 8.

© BMW



La nouvelle série 8 se décline en coupé et en cabriolet. Avec ses traits tendus et ses projecteurs effilés, elle affiche une allure de félin. Deux moteurs sont disponibles un six-cylindres diesel de 320 ch et un essence V8 4,4L biturbo de 530 ch. Les deux motorisations sont associées à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale xDrive. Pour faire de la route cheveux au vent… Prix : à partir de 110 000 € (et 138 000 € pour le V8).

Bugatti Chiron

© Bugatti



Sur notre photo, la Chiron Sport, allégée de 18 kg par rapport au modèle classique. La seule voiture à notre connaissance équipée d’un moteur W16 de 8 litres de cylindrée, pour 1 500 ch de puissance et 1 180 Nm de couple. Le monstre par excellence. Conso en ville, entre 35 et 45 l aux 100 km ! Pas grand-chose pour quelqu’un qui peut lâcher 2,5 millions d’euros à l’achat, en base…

Ford GT Race

© FORD



La Ford GT nouvelle version (650 ch) connaît un succès sans précédent. Les amateurs se bousculent en effet au portillon pour acquérir l’évolution de la mythique GT 40 avec laquelle "notre" Jacky Ickx remporta les 24 heures du Mans en 1969. Et pourtant, avec un prix de 500 000 €, cela pourrait donner à réfléchir.

Lamborghini Huracan

© LAMBORGHINI



Six cent dix chevaux pour cette Lamborghini, dont il existe une version EVO affichant encore 30 ch de plus pour son V10 5,2 l atmosphérique, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Son prix tourne autour des 175 000 €…

Lotus Exige Cup 430

© LOTUS



La Lotus Exige est encore l’une des rares voitures à procurer, pour ne pas dire distiller, du plaisir de conduite pur. Elle n’est pas donnée (129 642 € pour l’Exige classique), et pourtant vous ne trouverez que le strict minimum à bord. Au quotidien, c’est un peu limite (notamment pour la gymnastique à effectuer pour entrer dedans !). Sur un circuit, c’est un régal. Une stricte 2 places de 436 ch !

Mercedes-Benz AMG GT 4 Doors Coupé

© Mercedes



C’est la version berline 4 portes et 4 places de la Mercedes-AMG GT Coupé dont elle reprend le V8 Biturbo de 4,0 litres mais pas le châssis, car celle-ci repose sur la base de la Mercedes CLS2. Bien qu’elle dispose d’un hayon et donc de 5 portes, Mercedes-AMG l’a dénommé GT 4 portes ! Son prix : 154 880 € pour la 585 ch et 168 690 € pour la 639 ch…

McLaren 720 S Spa 68 Collection

© McLaren



Une vraie voiture de course adaptée à la route, avec son châssis en fibres de carbone et son V8 biturbo de 4,0 litres développant 720 ch ! Au Salon, vous verrez l’une des 3 voitures produites par l’usine de Woking spécialement pour McLaren Brussels en l’honneur de la victoire à Spa, en F1, en 1968, de Bruce McLaren. Voici quelques jours, il n’en restait déjà plus qu’une à vendre. Pour celle qui reste, il faudra sans doute débourser plus que les 259 000 € que vaut la 720 S "ordinaire"…

Rolls-Royce Dawn

© Rolls-Royce



Rouler en Rolls, c’est un peu s’isoler du monde extérieur. Cette Dawn est bien une Rolls alors. Avec toutefois des accents modernes qui ne sont pas pour déplaire. Excellence du confort, déplacement sans effort. Le seul effort à consentir est du côté du portefeuille : 342 000 €. Et sachez qu’il n’y a pas de compte-tours sur une Rolls, simplement une jauge de puissance… pour signaler qu’il y en aura toujours assez…