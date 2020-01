La fiscalité réservée aux voitures électriques est actuellement plus favorable que celle des autres véhicules. En Wallonie et à Bruxelles, les automobilistes payent 61 euros de taxe de mise en circulation, soit le montant minimum, alors qu’en Flandre les voitures électriques en sont carrément exemptées sauf pour celles en leasing. "On paye la même chose pour une Tesla que pour une Renault Zoe ", explique Michel Mertens, directeur du service d’étude de la Febiac.

Les montants sont faibles également pour la taxe de circulation : 81 euros, le montant minimal. La prime à l’achat en Flandre a été supprimée fin 2019.

