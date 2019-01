La Volkswagen Golf était à nouveau la voiture la plus populaire en Belgique l'an dernier.

Au total, 14.591 véhicules de ce modèle ont ainsi été immatriculées. La deuxième place revient à la Renault Clio (11.571) et la troisième à la Fiat 500 (11.345), selon les chiffres de la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac), organisatrice du salon de l'auto de Bruxelles. La Golf est en tête tant des voitures inscrites par des particuliers (6.586) que celles qui l'ont été par des entreprises (7.698).

Sur le segment des particuliers, le top 5 est complété par la Citroën C3 (6.517), la Renault Clio (6.336), la Dacia Sandero (5.866) et la Volkswagen Polo (5.263). En ce qui concerne les voitures de société, ce sont la Fiat 500 (6.068), la Skoda Octavia (5.944), la Renault Scenic (5.699) et la Hyundai Tucson (5.676) qui occupent les 2e, 3e, 4e et 5e places.

Si la Golf est la plus populaire en Flandre (particuliers comme entreprises), suivie de la Renault Clio et de la Fiat 500, la star de chez Volkswagen n'apparaissait à nouveau pas dans le top 3 au sud du pays. La première marche du podium y est revenue à la Citroën C3, devant la Dacia Sandero et la Peugeot 208.

Enfin, à Bruxelles, c'est la Nissan Qashqai qui plait un peu plus que la Hyundai Tucson et la Fiat 500.

