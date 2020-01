Votez pour les voitures et tendances les plus marquantes du Salon de l'Auto 2020

Alors que le Salon de l'Auto s'apprête à vivre son dernier week-end, au terme duquel plusieurs centaines de milliers de Belges auront déambulé dans les allées des palais du Heysel , l'heure est déjà aux bilans. Et nous vous donnons la parole ! Que ce soit par rapport à la façon dont vous envisagez la voiture à l'avenir (motorisation ?), les électriques qui pourraient vous faire passer de l'autre côté de la barrière, la voiture qui vous a le plus fait rêver et bien d'autres critères, exprimez-vous et votez pour les voitures et tendances qui ont fait ce salon !