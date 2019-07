Il faut se faire une raison, le "tout à la voiture" de nos pères et de nos grands-pères appartient désormais au passé. D’ailleurs, les constructeurs automobiles l’ont bien compris et se définissent plus globalement aujourd’hui comme des fournisseurs de mobilité..

Un exemple ? Lors d’une visite, dernièrement, chez l’importateur de Seat Belgique, on nous proposait d’essayer, plutôt qu’une voiture, une… trottinette électrique (pliable) badgée Seat ! Un petit engin, circulant, selon le mode choisi, à 15, 20 ou 25 km/h, que nous avons trouvé incroyablement pratique et facile d’utilisation (surtout pour quelqu’un habitué à rouler à vélo ou à moto, et avec port de casque selon nous, toujours à recommander). Aussi au niveau de la recharge du reste, puisqu’il suffisait, comme un pc ou un smartphone, de la brancher quelques heures sur une prise classique pour retrouver 40 km d’autonomie…

Trottinettes, vélos, motos , tous ces deux-roues ont plus que jamais la cote. Même les automobilistes les plus convaincus commencent à le comprendre et, surtout, à tenir compte de leurs utilisateurs dans la circulation au quotidien.

À ce titre, une start-up française Road-Light vient de mettre sur le marché, un dispositif ingénieux qui se décline en version moto (Clic-Light) et vélo/trottinette (Clic-Light Cycle) pour apporter un peu plus de sécurité aux motocyclistes, cyclistes et "trottinettistes".

Fonctionnant sans fil, cet appareil, s’applique dans le dos et reproduit de façon synchrone les signaux "Feu Stop, clignotants, antibrouillards, feux de détresse ou de position" du système de signalisation arrière du véhicule, à hauteur et dans le champ de vision de l’usager qui suit. Pour la version Cycle, aucune installation n’est nécessaire, grâce à une télécommande (fonctionnant avec une pile) qui se fixe facilement sur le guidon. Le prix ? Pour les motos 179 € et pour les cycles, 149 €. Pas donné, certes, mais la sécurité en 2-roues n’a pas de prix…

>>> Pour info : https://www.youtube.com/watch?v=i90bQi7ML0Q