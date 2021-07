Alors que le Renties Ypres Rally Belgium comptera pour la première fois comme épreuve officielle du Championnat du Monde des Rallyes du 13 au 15 aout prochain, Skoda en sera une nouvelle fois le principal partenaire. Au-delà de ce partenariat, le constructeur tchèque a déjà remporté l’épreuve à 7 reprises consécutivement entre 2010 et 2016, dont 6 fois avec "Fast" Freddy Loix, recordman de victoires à Ypres (11).

Skoda fête par ailleurs cette année ses 120 ans d’engagement en sport mécanique, puisque dès 1901 une moto L&K construite par les fondateurs Václav Laurin et Václav Klement participait à une course de 1 200 kilomètres entre Paris et Berlin.