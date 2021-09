Malgré le temps maussade, l’édition 2021 de « ŠKODA Bike for Think Pink » a fait l’objet d'une grande attention dimanche dernier. La fun-ride a rassemblé aussi bien des cyclistes sportifs que des familles pour attirer l'attention sur la lutte contre le cancer du sein.

Près de deux cents cyclistes se sont retrouvés au Centre du Tour des Flandres à Audenarde pour la troisième édition du ŠKODA Bike for Think Pink. Avec cet événement cycliste placé sous le signe du sport mais aussi de la détente, Think Pink collecte des fonds pour la recherche scientifique innovante ainsi que pour des projets de soins et de suivi de patientes atteintes du cancer du sein. Think Pink parle toutefois de « compagnons d’infortune » pour montrer clairement que les personnes qui ont ou ont eu un cancer du sein ne sont pas seules.

© Skoda

L’événement cycliste était ouvert aux participants individuels et aux équipes de tous âges et de tous niveaux. Les sportifs avaient le choix entre deux circuits attrayants à travers les Ardennes flamandes, tandis que les cyclistes récréatifs se voyaient proposer un itinéraire sur des routes plates. Interrogés sur les raisons de leur participation, de nombreux participants s'avèrent être concernés de près par le cancer du sein. Par leur participation, ces cyclistes affichent leur solidarité et apportent leur soutien émotionnel aux compagnons d'infortune qu'ils connaissent.

© Skoda

Du vélo de course au vélo électrique

Avec le coronavirus, tous les événements prévus l'année dernière sont tombés à l’eau, y compris le Bike-event de 2020. « Chaque année, nous pouvons compter sur le soutien de nombreux participants qui collectent des fonds ou mettent en place des campagnes pour Think Pink. Vu qu’en tant qu'organisation, nous ne demandons délibérément pas de subventions, nous sommes plus que jamais tributaires de ces revenus. Nous sommes donc particulièrement ravis d’organiser à nouveau des événements tels que celui-ci afin de pouvoir poursuivre notre œuvre », explique Heidi Vansevenant, présidente de Think Pink.

© Skoda

Les dieux de la météo ont semblé être de mauvaise humeur pendant un certain temps, mais malgré les applis météo pessimistes, presque tous les participants inscrits se sont présentés pour effectuer un parcours de 25, 45, 75 ou 125 km. Bien leur en a pris, car le temps s'est avéré meilleur que prévu, et par moments, on a pu qualifier les conditions de raisonnablement bonnes. Les formations nuageuses menaçantes ont donné un caractère spectaculaire aux parcours dans la région vallonnée de la Zwalm. Une récompense pour ceux qui, de temps à autre, ont pris le temps de contempler le paysage. Sur certains tronçons du Tour des Flandres, on pouvait voir de temps à autre un cycliste s’arrêter pour profiter du paysage pittoresque.

© Skoda

La diversité des participants est un élément marquant. Les familles avec de jeunes enfants ont alterné avec des cyclistes sportifs qui avaient visiblement déjà quelques tours à leur compteur. Les seconds ont pu opter pour les véritables difficultés, des parcours de 75 ou 125 km qui les ont menés, entre autres, au Mur van Grammont et au Pottelberg. Les pavés du Paterberg et du Vieux Quaremont ont donné au plus long circuit une véritable allure de Tour des Flandres. Les parcours de 25 et 45 km ont également permis de relever le défi et de découvrir les plus beaux coins de la région de la Zwalm. L'objectif de cette édition de ŠKODA Bike for Think Pink était vraiment de s'adresser à tous, des plus jeunes aux plus âgés, des vélos de course aux vélos électriques.

© Skoda

Troisième édition

C'est la troisième fois que Think Pink organise cet événement en collaboration avec ŠKODA. La collaboration existe cependant depuis bien plus longtemps. Outre le soutien pratique apporté sur place lors de l'événement, la marque automobile met des véhicules publicitaires à la disposition de Think Pink depuis plus de treize ans. ŠKODA Bike for Think Pink n'est qu'un des moyens utilisés par l'organisation pour faire bouger les gens. Avec un calendrier complet d'événements d'une ou plusieurs journées de vélo, de course à pied, de marche et de yoga, Think Pink est présent en Belgique et à l'étranger tout au long de l'année.

© Skoda

Le programme de septembre comprend, par exemple, l'épreuve de 4 jours Amsterdam-Bruxelles pour les dames, le Mont-Ventoux et Liège-Bastogne-Liège pour les cyclistes, tandis que les coureurs à pied pourront se donner à fond lors des 20 km de Bruxelles. « L'événement de clôture de la saison est assurément Race for the Cure, le plus grand événement sportif de la lutte contre le cancer du sein en Europe. Du 26 septembre au 10 octobre 2021, des compagnons d’infortune marcheront ou courront respectivement 3 et 5 km, en famille, entre amis ou entre collègues. Il s'agit de la plus grande manifestation au cours de laquelle des compagnons d’infortune sont mis en avant et les sympathisants manifestent leur solidarité. Un événement à ne pas manquer ! En raison du coronavirus, il se déroulera en version « light » et vous pourrez découvrir toutes les informations sur think-pink.be », précise Heidi.

Campagne des rubans

Si vous n'êtes pas sportif, mais souhaitez néanmoins soutenir Think Pink, vous pourrez acheter, d'octobre à décembre, le ruban Think Pink, connu dans le monde entier, dans de nombreuses pharmacies, chez des commerçants, dans des chaînes de magasins, dans les cliniques du sein et ailleurs. Portez le ruban sur votre chemisier, votre veste, votre sac à main, votre sac de sport - ou pourquoi pas : sur votre vélo - et montrez votre solidarité. « Vous avez déjà un ruban ? Dans ce cas, je vous convie chaleureusement à en acheter un de plus cette année. Ce ruban coûte à peine 2 euros et nous avons impérativement besoin de tous les soutiens pour poursuivre l'œuvre des compagnons d’infortune en 2022 », explique Heidi.

CTA : Vous voulez, en tant que particulier ou dans votre commerce, contribuer à la vente de rubans ? Surfez vite sur think-pink.be ou envoyez un e-mail à support@think-pink.be.