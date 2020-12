Comme d’habitude, le musée bruxellois a mis les petits plats dans les grands pour cette exposition, avec de nombreuses voitures provenant directement du musée Skoda de Mlada Boleslav, ville où se trouve le siège de la marque en République Tchèque, d’où elles ne sortent que rarement.

© Skoda

On pourra notamment admirer la Voiturette A, première voiture construite par Václav Laurin et Václav Klement, les fondateurs de la marque, mais aussi des modèles oubliés et néanmoins superbes à l’instar de la bien nommée Superb de 1939, de la Felicia Cabriolet de 1961 ou même de l’Octavia qui a offert une renaissance à Skoda dans les années 90. Et le sport auto n’est pas oublié, avec notamment la RS Circuit de 1978 et l’Octavia WRC.

Et puis, on y trouvera aussi quelques vélos, puisque c’est bien par la fabrication de vélo que le constructeur a débuté ses activités

© Skoda

Mini-salon

Skoda fera en outre d’une pierre deux coups pour sa présence à Autoworld. L’exposition étant prévue du 18 décembre au 24 janvier, le constructeur présente également une dizaine de modèles de sa gamme actuelle. Un "mini-salon de l’auto" où la star est évidemment le tout nouvel Enyaq, le SUV 100% électrique, présenté pour la première fois en Belgique.