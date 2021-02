Avec son allure longiligne, ses larges surfaces vitrés et son toit flottant, le modèle imaginé par Skoda est un clin d’œil au 1203, célèbre fourgon dont les versions aménagées ont fait le bonheur des campeurs de la fin des années 60 au milieu des années 90 ! Et si l’inspiration est claire, les designers se défendent toutefois d’avoir voulu faire du néo-rétro. L’esquisse laisse apparaitre une allure très moderne, avec un jonc lumineux sur toute la largeur de l’auto qui se termine dans les blocs optiques ; caractéristique que l’on retrouve indifféremment sur les faces avant et arrière.

© Skoda

Cet œuvre est sortie de l’imagination du jeune designer tchèque Daniel Háyek. Entré chez Skoda en 2016, il a notamment participé à l’élaboration du style des derniers modèles de la marque, l’Octavia et l’Enyaq iV.

Aussi alléchant soit-il son concept ne devrait pas passer d’autre stade que celui de la planche à dessin (virtuelle). Quoi qu’avec la flexibilité rendue possible par la nouvelle plateforme électrique du groupe Volkswagen, rien n’est complètement exclu…