Choisir entre un Enyaq iV et un Enyaq iV Coupe ne dépendra que de votre attirance pour l’une ou l’autre forme de carrosserie, et un tout petit peu de vos besoins pratiques. Le nouveau modèle se caractérise par une chute de toit bien plus profilée que sur la version classique. Cela ne nuit pratiquement pas au volume de coffre sous le cache bagage, de 570 litres, soit 15 de moins seulement comparé à la version normale. En revanche, le chargement d’objets volumineux est plus complexe. L’habitacle est en tous points identique à celui de l’Enyaq iV, et peut donc notamment être habillé de laine ou de matériaux recyclés. Les passagers profitent en outre de beaucoup de lumière grâce au toit en verre teinté livré de série.

© Skoda

La gamme se calque sur celle de l’Enyaq mais n’en reprend que les motorisations les plus généreuses, de 132 kW (180 ch) à 195 kW (265 ch), deux ou quatre roues motrices selon les versions, et deux packs de batteries de 62 à 82 kWh. Le design plus profilé profite à l’autonomie, qui atteint désormais 545 km WLTP sur la version la plus généreuse, soit 16 km de plus. Il est toujours possible de charger de 10 à 80% en 29 minutes seulement.

© Skoda

Coupe RS iV

Le coupé marque aussi le lancement de la gamme sportive RS pour la première fois sur un véhicule électrique. Celle-ci se reconnait à son traitement extérieur plus sportif, son châssis abaissé de 15 mm, ses détails extérieurs typiquement RS, et ses quelques teintes exclusives. Elle est dotée de deux moteurs qui délivrent 220 kW (330 ch) et permettent au gros SUV d’accrocher les 100 km/h en 6,5 secondes.