Fini les micro-citadines pour Smart. Le constructeur entend toujours produire des véhicules à vocation urbaine, mais moins compacte que celles qui avait cours jusqu’à présent. La marque entend toutefois faire perdurer la simplicité des appellations. Les noms des modèles actuels, nommés Fortwo, Forfour ou Cabrio étaient on ne peut plus explicites.

Les futures marques adopteront une dénomination numérique, précédée d’un dièse… ou d’un hashtag si vous préférez. Et sans surprise, le SUV, premier modèle de cette nouvelle ère, s’appellera… #1. Tout était déjà dans le concept en fait.

Travaux en cours

Par ailleurs, la marque dévoile quelques clichés du prototype en séance de mise au point. Et celui-ci semble en tous points identique au concept. On retrouve la forme caractéristique de la custode et du toit, ainsi que le bandeau lumineux traversant entre les phares avant.

Smart appuie également le travail aérodynamique opéré sur son SUV, qui sera notamment doté de volets actifs derrière la calandre avant pour mieux guider le flux d’air, et de poignées de portes rétractables pour éviter les perturbations latérales. Tout cela bien sûr, au profit de l’autonomie puisqu’il sera entièrement électrique.

Le SUV Smart #1 sera dévoilé dans le courant de l’année prochaine.