Pionnière des micro-voitures urbaines, Smart vit une nouvelle ère de son histoire chahutée. L'an dernier, Mercedes en a confié la destinée (et la production) à un partenaire chinois, à savoir le géant Geely, qui possède notamment Volvo et Lotus. Aujourd'hui, Smart annonce donc l'arrivée du premier modèle de cette ère.

© Smart

Qu'il s'agisse d'un SUV n'est guère étonnant vu le succès actuel du genre. Ce qui étonne, c'est la longueur du concept : 4,29 m, soit plus qu'un Renault Captur par exemple. Venant d'une marque spécialisée dans la compacité, on s'attendait plutôt à un SUV du gabarit du très original Suzuki Ignis (3,70 m). Sur les images, on peut voir que le véhicule offrira 4 places à bord, et que l'habitacle sera assez spacieux. De fait, c'est la caractéristique de tous les véhicules… électriques. Logique, puisque Smart est passée au 100% électrique il y a longtemps déjà. Mais à part ça, on n'en sait pas plus sur les aspects technique, ni sur éventuelle date de commercialisation.