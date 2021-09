Imbattable au niveau des prix, le nouveau-né de Dacia veut faire oublier l’échec du Lodgy.

En 2005, le constructeur roumain Dacia, fraîchement racheté par le groupe Renault, avait fait sensation en lançant sa Logan sur le marché européen. Très abordable, elle était alors le véhicule le moins cher du marché. Et malgré son côté inesthétique, elle avait su séduire les automobilistes qui n’avaient que faire des strass et des paillettes et qui considéraient surtout la voiture comme un moyen de transport pour aller d’un point A à un point B. Depuis, Dacia a roulé sa bosse, a revu sa copie au niveau du design et peut même se targuer d’être dans les meilleures ventes du côté des citadines, avec la Sandero Stepway.

Un succès que pourrait bien s’attirer le Dacia Jogger, présenté hier et dont les premiers modèles devraient sortir d’usine en février 2022. Avec pour objectif de remplacer le Lodgy qui pourrait s’apparenter à un désastre commercial, dans le secteur des familiales de 7 places. Plus racé et plus séduisant que son prédécesseur - il est intelligemment basé sur le style de la Sandero Stepway -, le Jogger pourrait même donner quelques sueurs froides aux best-sellers du secteur que sont le Renault Grand Scenic, le Citroën C4 SpaceTourer, le Nissan X-Trail, le Peugeot 5008 ou encore le Volkswagen Tiguan Allspace.

