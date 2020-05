Si je vous parle de coupé Volkswagen, vous penserez surement à la Scirocco, voire à la Corrado. Mais seuls les fins connaisseurs de la marque se souviendront des SP1 et SP2.

Volkswagen est sans doute la marque automobile européenne la mieux implantée internationalement avec des bureaux d’études et des quartiers généraux aux quatre coins du globe. Une dispersion géographique qu’elle doit au succès mondial que fut la fameuse Coccinelle, sur laquelle la marque fut fondée, et qui a parfois donné lieu à des modèles particuliers pour répondre à des spécificités locales. C’est le cas de ces SP1 et SP2 produites exclusivement par et pour le marché brésilien dans les années 70 afin de contourner les importantes taxes qui frappent les voitures importées.

© Volkswagen



Les SP1 et SP2 se distinguent par un capot très long qui contraste avec une partie arrière plutôt ramassée. Capot qui n’a pourtant pas vocation à accueillir un gros moteur puisque comme les autres Volkswagen de l’époque, le coupé embarque un moteur refroidit par air est placé en porte-à-faux arrière. La SP1 – qui ne sera produite qu’à 162 exemplaires – s’équipe d’un 1.6l de 54 ch quand la SP2 (10.031 exemplaires) adopte le 1.7l de 65 ch. Dans les deux cas, les performances réelles sont anecdotiques, mais les sensations restent au rendez-vous grâce notamment à une position de conduite au ras du sol et à une sonorité suggestive. Au total, 10.193 exemplaires ont été produits entre 1972 et 1976.