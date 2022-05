Après le défaut de paiement d’Edison Motor Corporation en mars dernier, Ssangyong se cherche toujours un nouveau propriétaire. Les discussions vont bon train avec le consortium KG, mais rien n’est signé à l’heure actuelle.

Cela n’empêche guère le constructeur de continuer à regarder vers son avenir, qui passera par le grand SUV Torres. Un modèle que SsangYong dit "inspiré du parc national Torres del Fine en Patagonie", auquel il doit également son nom.

© Ssangyong

Les photos dévoilées montrent quelques images du design de la voiture, qui est le premier résultat de la nouvelle vision et philosophie de design de SsangYong, "Powered by Toughness". Robuste et musclé, le design est voulu "identifiable et authentique" pour se distinguer des autres SUV qualifiés de "sosies" par le constructeur.

Les images définitives ne devraient tarder à arriver, puisque la production de ce nouveau modèle est planifiée dès ce mois de juin. Mais pour le découvrir en Europe, il faudra attendre la fin de cette année, et l’arrivée d’une version 100% électrique !