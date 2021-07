Le Grand Tivoli n’est donc autre que la version mise à jour du XLV. Une mise à jour conforme à celle reçue l’an dernier par le Tivoli "tout court", qui concerne donc principalement l’habitacle. La nouveauté se remarque par une nouvelle console centrale équipée d’un large écran tactile jusqu’à 10,25 pouces et d’un multimédia enrichi de la connectivité smartphone Android et Apple. La finition Sapphire, la plus huppée, reçoit également une instrumentation numérique.

© Ssangyong

Techniquement, le Grand Tivoli fait dans la simplicité : seul le moteur 1.5l de 163ch est proposé, assortie – selon les versions – d’une boîte manuelle ou automatique, à 6 rapports dans les deux cas. Et dans tous les cas, le SUV coréen reste une simple traction avant. Le nouveau petit moteur 1.2l de 128 ch reste quant à lui réservé à la version courte.

Outre son généreux coffre de 720 litres, le Grand Tivoli brille par son rapport prix/équipement/espace très serré : à partir de 17.990€, soit 1.500€ de plus que le Tivoli de base équivalent.