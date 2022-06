Le Torres viendra combler le trou existant dans la gamme SsangYong entre le Korando et le grand Rexton. En termes de gabarit, il se trouvera donc face à des concurrents tels que le Toyota BZ4X, la Kia EV6 ou encore le Skoda Enyaq IV. Pourquoi ces modèles spécifiquement ? Car comme eux, le SUV coréen ne sera proposé chez nous qu’en motorisation électrique. Ses détails techniques ne sont pas encore connus, et pour cause : le Torres ne devrait débarquer chez nous que dans plus d’un an ! La marque a donc tout le temps de peaufiner son produit, notamment sur le plan de l’autonomie, talon d’Achille des SUV électriques.

Un point qui sera d’autant plus crucial que la carrure toute en angles du modèle ne s’annonce pas franchement avantageuse sur le plan de l’aérodynamisme. Le Torres adopte en effet un look de costaud, avec des angles saillants, des flancs travaillés, et une calandre massive très verticale dont les petites ouïes chromées ne sont pas sans rappeler certains modèles américains… Des traits taillés à la serpe qui permettront d’offrir beaucoup de volume à bord. Ainsi, 703 litres pourront prendre place derrière les 5 occupants.

© Ssangyong

L’habitacle marque une véritable révolution, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme d’abord avec quelque chose de moderne et qualitatif, presque premium d’après les premiers rendus fournis par le constructeur. Sur le fond ensuite puisque la technologie fera un bond en avant. On constate notamment la présence de trois écrans : l’un pour les infos de conduite, le second pour le multimédia et le troisième pour les réglages de climatisation. Un élément jusque là réservé à des modèles haut de gamme.

Le tarif n’est évidemment pas encore connu. Mais dans les bonnes habitudes de SsangYong, il devrait briller par son rapport qualité/prix/équipement avantageux.

Le Torres apportera un peu de sang neuf chez le constructeur coréen, dont la dernière "vraie" nouveauté remonte à 2019 déjà, avec le lancement du Korando. Depuis, la marque n’a pourtant pas chômé, avec l’arrivée d’une version électrique de ce dernier, le facelift des Rexton et Musso, ainsi que le retour du vieillissant XLV sous le nom de Grand Musso.